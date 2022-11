Windmolenproject ‘De Zesling’ gaat niet door, Vlaamse regering weigert vergunning

Tielt Opticien Bert opent nieuwe zaak in Kortrijk­straat

Dinsdag opent er dankzij Bert Dumon (24) een gloednieuwe winkel in Tielt. ‘Optiek Uniek’ is te vinden in de Kortrijkstraat 78. Zaakvoerder Bert wil naar eigen zeggen vooral inzetten op persoonlijke service, al draagt de nieuwe zaak ook duurzaamheid hoog in het vaandel.

14 november