Wesley (29) springt op losgeslagen paard met koets en kan het met één teugel doen stoppen: “Dit had slechter kunnen aflopen”

Oedelem/AssebroekEen losgeslagen paard met koets liep donderdagavond drie kilometer alleen op straat tussen Assebroek en Oedelem. De drie inzittenden waren uit de koets geslingerd. Een toevallige voorbijganger kon op de koets springen en het paard tot stilstand brengen. “Het was meer dan tien jaar geleden dat ik nog eens teugels in mijn handen had gehad”, vertelt hij.

Volledig scherm Het paard liep zonder koetsier verder. © RV

Het paard met koets vertrok donderdagavond bij manège Hippique Academy. Iets verderop in de Astridlaan in Oedelem knakten de teugels. Daardoor werd de koets onbestuurbaar en het paard ging steeds sneller lopen. De drie inzittenden vielen uit de koets, maar het paard raakte terug op de weg en liep alleen verder. Wesley Portugaels (29) uit Oedelem was op dat moment net naar huis aan het rijden en merkte dat het verkeer vertraagde. Iets verderop zag hij het paard met de koets lopen. “Maar niemand durfde het inhalen. Vermoedelijk om het dier niet af te schrikken”, vertelt hij. “Omdat het paard ondertussen ook de manège was voorbij gelopen, probeerden de mensen van daar het ook te stoppen. Ze liepen er nog achter, maar dat lukte niet.”

Volledig scherm Wesley Portugaels (29) sprong uiteindelijk op het paard en in de koets. © RV

Omdat Wesley met een elektrische wagen rijdt en dus snel en geluidloos voorbij het paard kon, haalde hij het wel in. Wat verderop versperde hij de doorgang. “Aan de rotonde aan het Vliegend Paard - hoe toevallig is dat - zette ik de auto dwars over de weg”, vertelt hij. “Samen met iemand anders blokkeerden we zo de weg. Maar vlak bij ons ging het paard weer in galop en liep het over een verkeersgeleider. Daardoor ging het door haar voorpoten.”

Op paard en koets gesprongen

In een reflex sprong Wesley op de rug van het dier. Maar het paard begon te galopperen en de twintiger kon er niet op blijven zitten. “Dus sprong ik er weer af, maar ik kon wel op de koets springen. De teugels waren weliswaar afgebroken, enkel rechts hing er nog een stukje. En aan de rem trekken was gevaarlijk, want dan zou de koets kantelen. Ik trok aan het resterende stukje teugel en kon het paard zo in een soort schaarstand brengen. Zo kon ik het onder controle houden tot de mensen van de manège arriveerden.”

Volledig scherm Het paard liep zonder koetsier verder. © RV

Groot risico

Zij koppelden het paard los en staken het in een trailer om terug naar de manège te brengen. Ondertussen is duidelijk dat de merrie niets aan het voorval zal overhouden. “Ook de drie inzittenden komen er met wat blauwe plekken van af”, klinkt het bij Hippique Academy. “We zijn de man die tussenkwam, uiteraard heel dankbaar. Hij heeft dat goed gedaan, maar hij nam wel een groot risico. Dit had ook slechter kunnen aflopen.”

Maar daar stond Wesley niet meteen bij stil. Hoewel hij niet bepaald ervaring met paarden heeft. “Meer dan tien jaar geleden heb ik nog wel wat paardgereden op kampen en internaat. En die kennis is wel blijven hangen. Maar ik had al meer dan tien jaar niet meer op een paard gezeten of teugels in mijn handen gehad.”

