WEER. Vanochtend helder weer in Beernem

Livios Zwarte keuken, natuur­steen en oude Japanse geveltech­niek: Gianni en Sarah toverden eerste woonst om tot eigenzinni­ge blikvanger

Heerlijk zwemmen in de zuidwest georiënteerde tuin, een tuinhuis en -bar in de stijl van een foodtruck en een grote boom die zorgt voor schaduw. In de tuin van Gianni en Sarah is het heerlijk vertoeven. Bouwsite Livios keek binnen in hun koele woning met loftallures.