WEER. Kans op bewolkt weer in Beernem vanochtend

Niet vervolgd voor bepotelen van zwemmer­tjes, maar kinderpor­no kan ex-redder (65) wel celstraf kosten

Al jarenlang duikt J.V. (65) uit Wingene op in Vlaamse zwembaden, waar hij met de regelmaat van de klok vreemd gedrag vertoont tegenover kinderen. Nadat het vorige zomer opnieuw prijs was in Lichtervelde, troffen speurders sporen van kinderporno aan op z'n computer. Ook enkele zelfgeschilderde portretten deden de wenkbrauwen fronsen. “De beklaagde speelde jarenlang kerstman en was ook redder, maar die functie misbruikte hij”, vertelde de procureur. Vandaag weten we of de rechter de procureur volgt in zijn strafvordering.