WEER. Bewolkt weer in Beernem vanochtend

HUIZEN­JACHT. De rand rond Brugge, waar profvoet­bal­lers thuis zijn: “Het is hier goed toeven... Geen wonder dat ze verliefd worden op de streek”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Dit keer trekken we met voormalig profvoetballer en huidig immomakelaar Stijn De Smet naar de rand rond Brugge, waar veel van z'n ex-collega’s een stekje hebben. “En daar is een goede uitleg voor”, vertelt De Smet.