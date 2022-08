Vrouw op elektrische fiets wordt aangereden door wagen

Tielt Klaas (21) wint MNM Start to DJ en mag op Ibiza in wereldbe­roem­de club Ushuäia draaien

Voor het tweede jaar op rij is een Tieltenaar er in geslaagd om talentenjacht MNM Start To DJ te winnen. Klaas Lambrecht (21) - artiestennaam MagiK - volgt zo collega én goede vriend Tola OG op en mag als beloning niet alleen regelmatig op MNM, maar straks ook in het voorprogramma van Dimitri Vegas en Like Mike draaien.

31 juli