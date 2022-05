Voormalig veldrijder Dieter Vanthourenhout opent vestiging van Vermarc Sport in Roeselare: ““Ik heb zelf jarenlang in de kledij van Vermarc gereden”

Brugge Al bekomen van de viering, Clubfans? Tweede én derde feest staan voor de deur: “Na twee coronaja­ren zullen ze dit apprecië­ren”

De spontane titelviering van de Clubfans rond het Jan Breydelstadion en de Platse is zonder incidenten verlopen. De cafébazen op het plein beleefden een topdag, maar kijken al uit naar zondag. Dan staat een nieuw kampioensfeest gepland, voor en na de wedstrijd tegen Anderlecht. “We werken met alle horecazaken op het plein samen”, zegt Nick Dhoest van Den Comptoir. Eén dag later is het dan – opnieuw – feest, mét de spelers.

16 mei