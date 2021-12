Verschillende straten afgesloten door zware regenval in Beernem. Water bedreigt ook huizen: “De laatste jaren nooit zoveel neerslag gezien”

Brugge ‘Met een zooltje van René, gaat een schoentje langer mee': legendari­sche schoenmake­rij in Brugge heeft overnemer gevonden

“Ik had nooit verwacht dat ik nog een opvolger zou vinden.” Patrick Van Parys (63) wrijft zich in de handen, want zijn schoenmakerij in het centrum van Brugge kan hij met een gerust hart overlaten aan Bence Mortier (36). Schoenmakerij René, genoemd naar Patricks vader, is een begrip in Brugge. “Ik ga de naam niet veranderen, want die is legendarisch”, zegt de nieuwe zaakvoerder.

10 december