Verschillende straten afgesloten door zware regenval in Beernem en Damme. Water bedreigt ook huizen: “De laatste jaren nooit zoveel neerslag gezien”

Beernem/DammeDe aanhoudende regen zorgde vrijdagavond en - nacht voor heel wat wateroverlast in de regio rond Beernem en Damme. Verschillende straten werden afgesloten. Zaterdagochtend is het water nog steeds niet weggetrokken. “Er is enorm veel regen gevallen. Dit hebben we de voorbije jaren nog niet meegemaakt", zegt Beernems burgemeester Jos Sypré (CD&V).

Het regende en bleef regenen, vrijdag in de regio rond Beernem. Tot 46 liter regen/m² viel er in de loop van de avond en nacht. Het zorgde voor heel wat problemen. “De voorbije jaren hebben we dit niet gezien en bleven we meestal gespaard", zegt burgemeester Jos Sypré, die de hele nacht op pad was. Ook zaterdagochtend was de burgervader al op pad om de schade op te meten. En die bleef - gelukkig -relatief beperkt. Althans wat menselijk leed betreft. Vooral in de Sijselestraat en Nieuwenhovestraat in Oedelem bedreigde de wateroverlast enkele huizen. “Daar hebben we snel ingegrepen en zandzakjes aangevoerd. Zo is erger vermeden", zegt Sypré. Een tweetal kelders kreeg water binnen, maar de schade bleef beperkt.

Is er in jouw buurt ook wateroverlast? Stuur je videobeelden door naar video@hln.be of via Whatsapp naar 0474/74.65.02.

Volledig scherm Wateroverlast Sijselestraat Oedelem © Mathias Mariën

Straten afgesloten

Het water zorgde wel voor heel wat ellende op de wegen. De technische dienst van de gemeente was de hele avond en nacht in de weer om samen met de brandweer de hinder zoveel als mogelijk te beperken. Op foto’s en video’s is duidelijk te zien dat het water centimeters hoog stond. Op sommige plaatsen stond het water zó hoog, dat werd beslist om straten af te sluiten. De situatie voor fietsers en autoverkeer werd er simpelweg té gevaarlijk. Ook de rotonde in Beernem kreeg het zwaar te verduren. “Het water van hoger gelegen gebieden komt daar samen", legt Sypré uit.

Volledig scherm Wateroverlast Beernem: burgemeester Jos Sypré ging de hele avond en nacht ter plaatse kijken © Mathias Mariën

Zaterdagochtend was het gestopt met regenen, maar stonden nog steeds diverse straten blank. De brandweer is volop bezig met zware pompen om het water een uitweg te bieden, richting de pompgemalen en het kanaal.

Ook problemen in Damme

Ook in het nabijgelegen Damme waren er problemen. Daar spreekt men zelfs van 50 l per m² en liepen sommige landelijke wegen helemaal onder. “De waterpeilen bereikten her en der historische maxima en overschreden alarmdrempels. Sommige inwoners ondervonden problemen met de afvoer of kregen water in de kelder of elders in de woning. Deze middag om 13.20 uur was het in Zeebrugge eb. Het waterpeil begin nu stilaan te zakken. Toch zal het nog enige tijd duren voor alle water naar de Leopoldsvaart trekt", klinkt het bij het stadsbestuur.

Volledig scherm Ook in Damme liepen verschillende landelijke wegen onder. Het levert mooie plaatjes op. © Stad Damme

“De stadsdiensten blijven paraat. De voorbije avond en nacht werd alles in het werk gesteld om wegen te inspecteren en te beveiligen. In onze stedelijke werkplaats werden zandzakjes gevuld. Onze technische ploeg, ondersteund door het crisisteam onder leiding van de burgemeester, deed wat mogelijk was om te helpen. et ondergelopen landschap levert mooie beelden op maar het zet ons wel scherp om in de toekomst erger te voorkomen”, aldus de stad nog.

Grootste gevaar geweken

Volgens weerman David Dehenauw ging het om een band van neerslag die zich heeft geconcentreerd in de noordwestelijke helft van West-Vlaanderen, in het westen van Oost-Vlaanderen en zo richting Henegouwen is getrokken. De weerman benadrukt dat er zeker tot kerst geen sprake meer zal zijn van zware regenval. Het grootste gevaar is zo geweken.

Volledig scherm Wateroverlast Beernem © Mathias Mariën

Volledig scherm Wateroverlast Beernem © Mathias Mariën