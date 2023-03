Vanochtend zware neerslag en overwegend bewolkt weer in Beernem

Pasen staat voor de deur: hier kan je genieten van een brunch of ontbijt in Brugge en aan de kust

Het is bijna Pasen en daarbij hoort natuurlijk een uitgebreide paasbrunch met je familie, vrienden of lief bij. Pistolets, koffiekoeken en versgeperst fruitsap zijn een must. Wij zochten zaken in Brugge en aan de kust voor een heerlijk(e) ontbijt of brunch ter plekke of aan huis geleverd.