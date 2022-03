Tiende Natuurloop mikt op 750 deelnemers

West-Vlaanderen ANALYSE. West-Vlaanderen al drie jaar onder hoogspan­ning door Ventilus: burgemees­ters en burgerplat­for­men willen nieuwe stroomka­bel van 82 kilometer onder­gronds, maar kan dat wel?

De taak van Ventilus-intendant Guy Vloebergh zit erop. De Vlaamse regering buigt zich nu over het eindrapport van de onderzoeker. Daarmee gaat een van de felst gecontesteerde projecten van het afgelopen decennium in West-Vlaanderen een nieuwe, beslissende fase in. We leggen alle kaarten nog even op tafel. Kan Ventilus ondergronds? En wat als er nog meer windmolenparken bijkomen op zee?

19 maart