KIJK. Zo indrukwek­kend is 21ste Biënnale in Kasteel van Poeke: “Voor kenners en niet-ken­ners. Ideale uitstap voor hele familie”

Met meer dan 2.000 bezoekers tijdens het openingsweekend is de 21ste Biënnale Hedendaagse Kunst van Rotary Aalter nu al een schot in de roos. Na veertig jaar is er vernieuwing en wordt de nadruk in het kasteel op jonge kunstenaars gelegd. Wij gingen een kijkje nemen in het Kasteel van Poeke.