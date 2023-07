Grote opkomst voor openlucht­fes­ti­val Cirque Plus: “Dankzij de zware financiële ondersteu­ning kunnen we ons event nog gratis houden voor het publiek”

Cirque Plus is uitgegroeid tot een vaste waarde in het zomeraanbod van Brugge. Het event met humor, acrobatie, jongleren en workshops bekoort een breed publiek en dat is dit jaar niet anders. Ook de circusartiesten reageren enthousiast. “Wat leuk dat mijn gloednieuwe show in première kon gaan op deze prachtige locatie”, reageert de Leuvense Katleen Ravoet (38) van Circ Rodini.