Site oude steenbakkerij langs de Knesselarestraat in Oedelem: eerst sanering, dan pas een toekomstvisie

OedelemEen nieuwe toekomstvisie voor de site van de oude steenbakkerij in Oedelem is nog niet voor morgen. Dat blijkt uit een antwoord van schepen van Toerisme Jan Vanassche (Groen) op een vraag vanuit de oppositie.

In vorige eeuwen was Oedelem een belangrijk centrum van kleiwinning voor het maken van bouwmaterialen zoals bakstenen en dakpannen: zo werden de Brugse hallen en het oude Sint- Janshospitaal nog opgetrokken uit Oedelemse baksteen. Die tijd is intussen al lang voorbij: de laatste steenbakkerij langs de Knesselarestraat, de ‘Briquetteries et Tuileries d’Oedelem’ werd afgebroken en behalve een gebouwtje waarin een beschermde armgasmotor momenteel staat te verkommeren, herinnert niets nog aan dat roemrijke verleden. In de plaats grazen er nu koeien.

Vanuit de oppositie kwam de vraag om een toekomstvisie te ontwikkelen voor de site waarbij erfgoed, cultuur en toerisme hand in hand kunnen gaan. “Het terrein is privé-eigendom”, zegt Vanassche. “Een tweede probleem is dat de zone waar de klei uitgegraven werd eerst moet gesaneerd worden. De kleigroeve werd immers tot in de jaren ’70 gebruikt als stortplaats voor allerhande afval. Er moet dus eerst een bodemonderzoek plaatsvinden.”

Ook uit het recente overleg dat de gemeente had met de eigenaars en alle betrokkenen zoals het Agentschap Natuur en Bos, OVAM en BOS+ over de toekomst van de site, kwam hetzelfde resultaat naar voren: de eigenaar moet eerst voldoen aan de saneringsverplichtingen. “De gemeente is wel degelijk geïnteresseerd in de aankoop”, legt Jan Vanassche verder uit. “Dit gebied zou een mooie groene long kunnen worden, dicht bij het centrum van Oedelem. Een deel zou dan bebost kunnen worden.”