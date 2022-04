Schapendoders slaan toe bij hobbyboeren Albert (79) en Herman (66): "Onze dieren zijn de keel overgesneden en meegenomen”

Oostkamp Louis (13) brengt liedje van Will Tura in The Voice Kids: “Een eerbetoon aan de overleden zus van m’n overgroot­moe­der”

Louis Geldof (13) uit Oostkamp duikt vrijdagavond op in de blind auditions van het VTM-programma The Voice Kids. De musicalster in spe brengt ‘Ik mis je zo’ van Will Tura. “Sinds het overlijden van de zus van m’n overgrootmoeder is dat een speciaal nummer voor mij”, vertelt hij.

