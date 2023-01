Ruige D’Hulster legt eed af als nieuw raadslid van Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Ruige woont samen met zijn vrouw Gwendolyn Verholleman en hun vier kinderen in Sint-Joris. Hij werkt als winkelmanager in de ALDI van Beernem. Om het lichaam gezond te houden gaat hij regelmatig lopen en is hij als bestuurslid van Badminton Beernem op en naast het veld van sporthal Drogenbrood te vinden. “In het bijzonder comité voor de sociale dienst worden vooral beslissingen genomen rond individuele dienstverlening en maatschappelijke integratie. Door inzage in de individuele dossiers krijgen we meer zicht op de kansarmoede binnen onze gemeente. Het is belangrijk dat kinderen de nodige ondersteuning krijgen om zich volwaardig te ontwikkelen”, aldus Ruige D’Hulster.