“Richt Burgemeester Claeysstraat in als fietsstraat”: N-VA is voorstander nu er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd

Brugge Toerisme Vlaanderen verwelkomt ‘Z-Trends Summer Talk’ in Sint-Godelieve­ab­dij

In juli is zakenzender Kanaal Z met het programma ‘Z-Trends Summer Talk’ vier weekends lang te gast op enkele unieke erfgoedsites van Toerisme Vlaanderen. Ze vormen telkens het decor voor hun tv-programma. Ook de Sint-Godelieveabdij in Brugge hoort erbij.

10:53