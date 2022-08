REPORTAGE. Vogelopvangcentrum ontfermt zich over recordaantal jonge egels en houtduiven door de droogte: “Zet een bakje water en natte kattenbrokken in de tuin”

Beernem“Ongezien”, noemt vrijwilliger Marina Jonckheere de situatie in Vogelopvangcentrum Bulskampveld in Beernem. Tussen de 350 en 400 vogels verblijven er momenteel. Ze sterken aan, nadat ze uitgedroogd zijn binnengebracht door mensen. De warme en droge zomer eist zijn tol in de natuur. “We zitten stilaan aan onze limiet", zegt ze.

Zeventien jaar al helpt Marina Jonckheere als vrijwilliger mee in het Vogelopvangcentrum in provinciedomein Bulskampveld in Beernem. Maar deze situatie maakte ze nog nooit mee. Nooit eerder verbleven zoveel vogels en andere jonge dieren in hun verblijven. “We worden overstelpt met telefoontjes. Het stopt niet, nog elke dag komen er voornamelijk erg jonge dieren bij”, vertelt ze.

De grote boosdoener is het klimaat. Terwijl alle gazons in Vlaanderen geel zien door het gebrek aan water en regen, kunnen ook dieren nog maar moeilijk water en voedsel in de natuur vinden. En dan vooral de egels en de houtduiven. Die worden ‘en masse’ aangevoerd in Beernem. “Vorig jaar telden we in de twee voorbije weken aanvoer van 27 houtduiven, nu waren dat er 186. Ook het aantal egels is verdubbeld: van 38 vorig jaar tot 67 de voorbije twee weken.”

Quote Het gaat normaal om dieren die ‘s nachts op zoek gaan naar voedsel. Dat vinden ze niet en dus trekken ze ook overdag op pad. Mensen merken hen op, zien dat ze verzwakt zijn en brengen hen hier binnen Marina Jonckheere

Verder zien ze in Beernem ook kleine zangvogels, merels, meeuwen en roofvogels passeren. “Er verblijven nu tussen de 350 en 400 dieren”, zegt Marina. “Dat is ongezien veel. We zitten stilaan aan onze limiet. We kunnen met een beperkt aantal vrijwilligers ook maar een beperkt aantal opgevangen dieren aan.”

Daarom zijn ze op zoek naar extra helpende handen, mensen die onder meer mee de verblijven van de dieren poetsen. “Dat zou een enorme hulp betekenen”, zegt Marina. “In die zeventien jaar dat ik hier al meehelp, heb ik zo'n situatie nog nooit gezien. We zitten natuurlijk erg in met de dieren en willen hen de beste zorgen geven zodat ze snel weer in de vrije natuur kunnen.”

Het gaat volgens Marina vaak om erg jonge vogels die (te) snel uit het nest zijn gekropen en geen voedsel vinden in de natuur. “Het zijn normaal dieren die ‘s nachts op zoek gaan naar voedsel. Dat vinden ze niet en dus trekken ze ook overdag op pad. Mensen merken hen op, zien dat ze verzwakt zijn en brengen hen hier binnen.”

Oproep

Maar beter voorkomen dan genezen, menen ze in het Vogelopvangcentrum. “Daarom roep ik de mensen ook op om deze jonge diertjes te helpen. Denk je dat er egels in je tuin rondlopen? Zet dan ‘s avonds een kommetje water buiten of drenk wat katten- of hondenbrokken in water en bied ze aan. Het leven in je tuin kan er maar wel bij varen. Deze dieren hebben dringend nood aan vocht.”

