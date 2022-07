Politie op zoek naar hondenhater die spijkers in vlees duwt: “Wie doet nu zoiets barbaars?”

BeernemStukken vlees, met daarin grote nagels of spijkers. Dat troffen al minstens twee hondeneigenaars in het West-Vlaamse Beernem aan. De politie is op de hoogte en stuurt extra patrouilles. “Ik vraag me echt af wie zoiets barbaars zou doen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V).

De foto’s van de stukken vlees laten weinig aan de verbeelding over. Iemand nam de moeite om nagels en spijkers door het vlees te duwen en langs wandelpaden in Beernem te plaatsen. Men gaat er dan ook van uit dat daar een hondenhater aan het werk is.

Nico Vanneste vond afgelopen vrijdag zo’n doorboorde stukken vlees. Hij was zijn hond aan het uitlaten in het park ter hoogte van de Hubert d’Ydewallestraat. En het vlees vond hij langs het wandelpad. “Ik wandel daar dagelijks drie keer met mijn hond voorbij. Mijn oog viel nu voor het eerst op zo’n stuk vlees.”

Al tweede klacht bij politie

En Nico was niet de enige. Want zo’n twee maanden geleden vond ook een bewoonster uit de Stationsstraat zo’n stuk vlees. Meer nog: het was haar hond die het vond en er al op aan het bijten was. Iemand had het namelijk bij haar in de tuin geworpen. “De hond zat in de tuin en was daar niet buiten geweest”, vertelt de vrouw, die liever anoniem blijft. “Maar plots had ze iets in haar mond. We zagen het gelukkig op tijd.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Dit vond een vrouw in haar tuin in de Stationsstraat in Beernem. Haar hond was er al op aan het kauwen. © RV

Het bleek om een stuk vlees te gaan met daarin een nagel van zo’n vier centimeter groot. “De hond had er op gebeten, maar at het gelukkig niet op”, zegt ze. “Dat zou haar fataal geworden zijn. Ik was er altijd van overtuigd dat iemand het bewust in onze tuin had gegooid. En nu ik hoor dat iemand gelijkaardige dingen vond in het park ben ik het zeker: in Beernem loopt een hondenhater rond.”

Extra patrouilles

Zowel Nico als de vrouw dienden een klacht in bij de politiezone Het Houtsche. Daar zijn ze dan ook op de hoogte. “De wijkagent is ter plaatse vaststellingen gaan doen”, zegt woordvoerster Lien Vermeersch. “En er zijn nu ook extra patrouilles in die richting ingezet. We zullen er dus verhoogd controleren. En we vragen mensen die iets verdachts zien om meteen 101 te bellen.”

Iets dat burgemeester Jos Sypré (CD&V) alvast toejuicht. “Ik vraag me echt af wie zoiets barbaars doet”, zegt hij. “Dit moet uitgezocht worden zodat geen enkele hond hier nog slachtoffer van kan worden.”

Volledig scherm Dit smeet iemand in een park in Beernem. © RV

