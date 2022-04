Oppositiepartij N-VA lanceert enquête over speelpleintjes in Beernem

De bevraging gebeurt via een QR-code die je vindt op veertien verschillende speelterreintjes of via een link op het internet. “Na de evaluatie van de ingevulde vragenlijsten trekken we naar de gemeenteraad met een concreet plan van aanpak”, stellen Lien De Wispelaere, Branco Francois en Linde Ringoot van de N-VA. Zowel in Beernem, Oedelem, Sint-Joris en Oostveld zijn er verschillende speelpleintjes. “Enkele plekken werden de voorbije jaren al onder handen genomen terwijl andere wat gedateerd zijn. Samen met onze jongste inwoners en hun ouders willen we de speelmogelijkheden in Beernem in kaart brengen via deze bevraging”, aldus Linde Ringoot. De enquête telt in totaal 25 vragen. De bevraging loopt nog tot 1 juni.