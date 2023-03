Ontdek Oedelemberg, Ryckevelde en de Assebroekse Meersen langs nieuwe fietsroute Velden en Meersen

Negende editie van Broekrock in Hertsberge: "Met een affiche die we altijd al wilden”

In zaal ‘t Bulscampvelt in Hertsberge gaat op zaterdag 1 april de negende editie van het punkrockfestival Broekrock door. “Headliner is onze grote jeugdliefde No Fun at All uit Zweden”, vertellen de organisatoren. Zij bliezen Broekrock vorig jaar nieuw leven in.