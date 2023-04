Ontdek de nieuwe Bulskampveldfietsroute langs 13 hotspots in de omgeving

Brugse reien veranderen deze zomer meer dan ooit in zwempara­dijs: “Baantjes trekken, waterpolo spelen, suppen... Het mag allemaal”

Goed nieuws voor de waterratten onder ons: de zwemzone in de Brugse reien, aan de Coupure, zal deze zomer drie keer zo groot zijn. Dat betekent dat er niet alleen plaats is om even te plonzen in het water, maar dat er ook ruimte komt voor echte watersporten. “Daar was al even vraag naar”, zegt schepen van Sport Franky Demon, die het aanbod voor deze zomer overloopt en ook uitlegt waarom de zwemzone niet kan terugkeren naar de Langerei.