Omschakeling naar duurzamere led-verlichting in Beernem zal twee jaar vroeger klaar zijn dan gepland

West-Vlaanderen Meer dodelijke ongevallen in West-Vlaanderen: zelfs 13- en 14-jarige veroorzaak­ten dodelijke aanrijdin­gen. “Hopen dat trend snel keert”

In 2022 vielen op West-Vlaamse wegen 69 verkeersslachtoffers, negen meer dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse verkeersanalyse van gouverneur Carl Decaluwé. Wat opvalt: ruim een kwart van de dodelijke verkeersongevallen werd veroorzaakt door iemand jonger dan 25, in twee gevallen zelfs 13 en 14 jaar. “Als die trend zich voortzet, moeten we nadenken over doelgerichte verkeerscampagnes”, zegt Decaluwé. Zo verontrustend zijn die cijfers en dit is de analyse van de gouverneur.

10 februari