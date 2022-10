OC De Kleine Beer vertoont ‘The Father’

Tielt Nieuw hoofdstuk begint voor De Keet dankzij Jeff en Robin: “Tussen pot en pint aan de praat geraakt”

Voor café De Keet in de Bruggestraat begint dit weekend een nieuw hoofdstuk. Robin Bossuyt (23), die er al 2,5 jaar jaar gerant was, neemt samen met Jeff Deweerdt (22) officieel het café over. “Wie naar De Keet komt, moet een fantastische avond beleven. Voor minder gaan we niet”, aldus het duo.

