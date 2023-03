Nieuw fietspad tussen Oedelem en Beernem bewust beschadigd: “We zijn er het hart van in”

BINNENKIJ­KEN. Dit is het allernieuw­ste schoolge­bouw in het centrum van Brugge: “Dit is véél meer dan een school, heel de buurt profiteert mee”

Na de paasvakantie nemen meer dan 800 leerlingen hun intrek in het nieuwe schoolgebouw van het Sint-Andreasinstituut langs de Jakobinessenstraat in hartje Brugge. Van kleuters tot middelbare schoolstudenten: ze krijgen er allemaal een plaats. Het project had veel voeten in de aarde, maar het resultaat mag gezien worden. Wij loodsen u mee doorheen het gebouw.