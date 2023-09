NET OPEN. Twee koppels slaan handen in elkaar voor brasserie met indoor speeltuin in Oedelem: “De taken zijn goed verdeeld”

Veilig zwemmen in zee tijdens de nazomer? In deze kustgemeen­ten zijn nog redders op post

De zomervakantie is voorbij, maar door de mooie temperaturen trekken deze week nog heel wat mensen last minute naar de kust om een verfrissende plons te nemen in het water. Maar dat is niet overal even veilig. In verschillende kustgemeenten zijn op dit moment niet meer alle reddersposten bemand. Wij maakten een overzicht waar er wel nog bewaking is: hier kan je nog veilig zwemmen in zee.