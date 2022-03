Modern wonen in het groen? Dan is dit Durabrik-project in Beernem iets voor jou

Wonen met zicht op de natuur. Het klinkt als een droom, maar voor dit Durabrik-woonproject in Vaart-Noord in Beernem is het realiteit. Benieuwd waarom het nog meer jouw woondroom is? Ontdek het hier.

• 50 jaar ervaring

Dat Durabrik expertise heeft is een understatement. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwden ze duizenden huizen en creëerden ze honderden verkavelingen over het hele land. “Momenteel is met Joost en Claudia Callens de tweede generatie van het familiebedrijf aan zet”, aldus Filip Vandermeeren, die voor de projectontwikkelaar werkt. “Zij gaan nog verder dan het klassieke sleutel-op-de-deurverhaal en kiezen resoluut voor bouwoplossingen die perfect passen bij het leven van nu. Het project in Vaart-Noord is daar een goed voorbeeld van.”

• Functioneel en modern

Het project telt in totaal twaalf moderne woningen. “De één open, acht halfopen en drie gesloten woningen zijn allemaal functioneel ingericht. Alles wat je als hedendaags gezin nodig hebt, is hier te vinden”, gaat collega Vincent Sohier verder. “Bovendien heb je de keuze tussen een plat of hellend dak, drie of vier slaapkamer en een garage of een carport.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Alle huizen hebben een mooie tuin. © Durabrik

• Kindvriendelijk in het groen

“Maar de grootste troef is zonder twijfel de prachtige ligging van het project”, zegt Filip. “Je leeft hier in het groen. Op de verkaveling wordt ook een grote groenzone ingericht met een wilgentunnel, insectenhotel, stapblokken en een wadi die het overtollig regenwater opvangt. Je straat is daarbij doodlopend, waardoor je als bewoner geen last hebt van doorgaand verkeer. Zo wordt er een autoluwe, veilige en kindvriendelijke leefomgeving gecreëerd.”

• Professionele begeleiding

Nog een voordeel is dat Durabrik binnenhuisarchitecten heeft die je gratis begeleiden. “Onze experts tonen je met plezier alle mogelijke stijlen en materialen”, aldus Vincent. “Bovendien geven ze tips en tricks om tot de afwerking te komen die je voor ogen hebt. Wat jij mooi vindt, proberen we altijd in een praktisch en duurzaam jasje te steken.”

• Klaar voor de toekomst

En duurzaamheid is iets wat Durabrik hoog in het vaandel draagt. “Dankzij een uitstekende isolatie, slim ventilatiesysteem, zonnepanelen en vloerverwarming blijft het E-peil lager dan 10. En dat is niet alleen voordelig voor het milieu, maar ook voor je portemonnee. Je energiekosten zijn namelijk erg laag en je hoeft vijf jaar geen onroerende voorheffing te betalen. Bovendien helpt het geïnstalleerde NIKO Home Control-systeem je om je energieverbruik op te volgen en te sturen. Je woning is dus helemaal klaar voor de toekomst”, zijn de collega’s het tot slot eens.

Wil je meer informatie over dit woonproject in Beernem? Surf dan naar de website. Je mag ook altijd contact opnemen met Durabrik. Dat kan door te mailen naar info@durabrik.be of te bellen naar het nummer 09 280 60 60.

Volledig scherm Een mogelijke manier om je nieuwe stek in te richten. © Durabrik

Volledig scherm © Durabrik