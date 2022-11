Marketingbureau Varamedia houdt event om bedrijven aan personeel te helpen

De focus van het evenement ligt op expertise delen zodat de aanwezige bedrijven gekwalificeerd personeel kunnen vinden via Google of LinkedIn. “Vaak denken bedrijven dat ze extra moeite moeten doen of meer budget moeten vrijmaken voor de acquisitie en retentie van kwalitatief personeel. Dat hoeft niet per se het geval te zijn”, zegt Van Raemdonck. Zo licht het bedrijf tijdens het event toe hoe je als onderneming op korte termijn op pagina 1 in Google Jobs staat. Daarnaast geeft Varamedia bedrijven ook concrete tips om nieuwe, kwalitatieve kandidaten aan te trekken via LinkedIn. Bedrijven die interesse hebben om dit evenement bij te wonen kunnen zich inschrijven via de website van Varamedia. Daar zijn meteen ook de inschrijvingsvoorwaarden te vinden.