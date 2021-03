“Marc Coucke gaf een vuistje en de deal was beklonken”: halen we straks allemaal plantentoren van vroegere Hertog Jan-tuinman David (33) in huis?

Brugge LEKKER LOKAAL Takeaway. Glocal by Rock-Fort: “We wanen ons in Italië, Libanon en Mexico”

19 maart Het Brugse restaurant Rock-Fort besloot na 20 jaar te herbronnen en richtte enige tijd geleden een nieuw concept op: een trip doorheen de wereldkeuken, met het DNA van Rock-Fort erin verwerkt. ‘Glocal by Rock-Fort: the local shop for global people’, klinkt het veelbelovend. Nu we nog even niet naar het buitenland mogen reizen, lijkt dit het ideale moment om de takeawayformule uit te testen. Lees hier meer restaurantrecensies.