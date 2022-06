Man met zwaar strafblad schiet met luchtdrukpistool in richting van vrouwelijke agenten

Ruiselede Waterpret in het Disveld

StadlandschapWest-Vlaamse hart zorgt op zondag 19 juni voor waterpret in het Disveld. Tussen 14 en 16 uur kan je er genieten van een sessie ‘scheppen in het water’. Gids valerie Castelein brengt haar waterkoffer vol schepnetten, loepepotjes en zoekkaarten mee om samen met kinderen en hun (groot)ouders op zoek te gaan naar de diertjes in de poel van het domein. Deelnemen? Schrijf je dan snel in via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be of via 051/27.55.50. Er zijn nog acht plaatsjes vrij voor de sessie van 14 tot 14.30 uur. Denk wel aan aangepaste kledij en schoeisel.

