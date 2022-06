Man bezorgt medepatiënt in psychiatrie gescheurde milt, maar wordt vrijgesproken: "Hij handelde uit wettige zelfverdediging”

Een verantwoordelijke van Sint-Amandus belde op 16 januari vorig jaar de politie op voor een geval van agressie tussen twee patiënten. B.V. (44) was hem komen melden dat hij een slag had gekregen van een andere man op z’n afdeling. “Ik heb mezelf kunnen beheersen en heb hem enkel een duw gegeven”, klonk het. Later zou blijken dat het slachtoffer, een man uit Torhout, een gescheurde milt had en twee gebroken ribben. B.V. verklaarde in z’n verhoor dat ze in de leefruimte televisie aan het kijken waren. Op een bepaald moment had hij gevraagd aan het slachtoffer of hij de zender mocht veranderen. Die laatste was daarop agressief geworden.