Man (68) neemt naaktfoto's van z'n petekind en betast haar in Bulskampveld: 4 jaar cel

Hoofdrol­speel­ster in de beerput­moord overleden: Rosie Verstraete (70) werd schuldig bevonden maar bleef zelf altijd ontkennen

Het is wellicht één van de bekendste misdaden ooit in ons land. Waar ook toppleiter Jef Vermassen nog heel wat herinneringen aan bewaart. Na het assisenproces bleef hij immers acht jaar weg uit het hof van assisen. Nu is de hoofdrolspeelster in die zaak, Rosie Verstraete (70), overleden. De jury achtte Rosie schuldig aan de doodslag op haar man en veroordeelde haar tot 20 jaar dwangarbeid, zoals dat destijds heette. Maar de vrouw zelf bleef altijd ontkennen. Een terugblik op de ‘beerputmoord‘ in Oostkamp.