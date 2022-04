Man (61) die al 30 jaar illegaal vogels vangt in tuin riskeert fikse boete

Inspecteurs van het Agentschap Natuur en Bos klopten op 13 oktober vorig jaar aan bij de man nadat ze vermoedens hadden dat hij vogels ving in zijn tuin. Tijdens een huiszoeking met toestemming vonden ze heel wat materiaal om vogels te vangen in zijn tuin. De man gaf toe al zo’n 30 jaar vogeltjes te vangen in zijn tuin. “Ik wist dat het niet mocht maar had geen idee dat het zo’n vaart zou kunnen lopen”, zei de man tegen de rechter. “Maar ik heb nooit gevangen vogels verkocht, enkel gekweekte. Ik vang eigenlijk sinds kleins af aan vogeltjes. Het levert wel eens problemen op met mijn vrouw, ik had beter geluisterd. Toen ze de huiszoeking kwamen doen heb ik alles meteen verteld en mochten ze ook meteen alles meenemen van mij. Ik zal vanaf nu vogeltjes kopen voor in mijn volière.” De man hoopt dat de rechter de boete van 8.000 euro kan milderen, hij heeft nog een blanco strafregister. Vonnis op 2 mei.