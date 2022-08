LEVENSVERHAAL. Kunstenaar Jef Claerhout laat erfenis achter op talloze pleinen en locaties in Vlaanderen: “Zelfs Jean-Luc Dehaene was fan van zijn werk”

Jef Claerhout zag in 1937 het levenslicht in Tielt en bracht de eerste jaren van zijn carrière door in Damme, waar hij experimenteerde met verschillende materialen zoals steen, messing en roestvrij staal. Hij kreeg de liefde voor materialen met de paplepel mee. Claerhout werd geboren in een familie waar metaalbewerking een traditie was. De techniek zat in z'n vingers, al van kindsbeen af. Als kunstenaar maakt hij voornamelijk beelden in messing. Hij zocht inspiratie in folklore, mythologie en sciencefiction. Hij staat vooral bekend voor het lassen van fabelachtige sculpturen. Die sculpturen vind je trouwens overal in Vlaanderen, hoofdzakelijk in zijn geboorteprovincie West-Vlaanderen.