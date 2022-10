Krijgt Sint-Joris oude naam terug? Als het van N-VA afhangt, wel

“Door de naam van de deelgemeente te wijzigen zal het leven van de mensen niet meteen veranderen. Wel is het een blijk van erkenning van het karakter, de unieke identiteit en de erfgoedwaarde van de deelgemeente. En zo maken we de bijzondere geschiedenis van de naam Sint-Joris-ten Distel opnieuw zichtbaar”, aldus gemeenteraadslid Barbara Vandenbrande. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) antwoordde in de gemeenteraad dat de naamswijziging een leuke suggestie was en roemde daarbij het unieke karakter van de deelgemeente. “Maar het is niet aan de orde om de naam weer te wijzigen", vond Sypré.