Koppel vijftigers en hun tienerzoon raken gewond bij zware klap tussen tractor en wagen

De slachtoffers wilden rond 19.30 uur vanuit de Hubert d’Ydewallestraat de Wingene Steenweg oprijden, toen hun wagen werd gegrepen door een tractor die uit de richting van de E40 kwam. De klap was bijzonder zwaar, want het landbouwvoertuig boorde zich deels in de flank van de auto. De 58-jarige bestuurder en zijn 12-jarige tienerzoon, die op de achterbank zat, konden op eigen kracht het voertuig verlaten. Hun echtgenote en moeder, een vrouw van 55 jaar oud, zat echter gekneld op de passagierszetel.