Knip in de Oude Vaartstraat moet sluipverkeer in Turkije-wijk voorkomen

“Tijdens een bewonersvergadering in het najaar van 2021 hebben we de verkeersveiligheid besproken met de bewoners van de wijk Turkije. We stelden een plan voor dat goed onthaald werd. Ook hebben we rekening gehouden met de bijkomende suggesties van de bewoners”, aldus burgemeester Jos Sypré (CD&V). Naast het plaatsen van de knip is er namelijk nog een pakket maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. Zo geldt er voortaan een maximumsnelheid van 30 km per uur in de wijk en is er eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Burgemeester Claeysstraat. “In diezelfde straat komen er nog parkeerstroken en gele paaltjes die het verkeer moeten afremmen. Als dit na verloop van tijd gunstig geëvalueerd wordt, is het de bedoeling om op die locaties boomvakken te maken en bomen te planten. Dit werkt niet enkel snelheidsremmend, maar zal de straat ook groener en aantrekkelijker maken”, verduidelijkt Sypré.