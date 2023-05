Kindergemeenteraad wil dat chauffeurs zich niet meer op een voetpad parkeren en lanceren affichecampagne

RESTOTIP. Guillaume in Brugge: “Klaar voor nog vele jaren topgastro­no­mie”

Anderhalf jaar geleden was de Brugse horecawereld in rouw na het onverwachte overlijden van chef Wim Vansteelant. Hij stierf op 55-jarige leeftijd. Zijn levenswerk, dat hij op 2 februari 2000 startte, werd voorgezet door zijn levensgezel Chris Mestdagh. Wij gingen proeven in restaurant Guillaume en stelden vast dat het restaurant klaar is voor nog enkele decennia topgastronomie.