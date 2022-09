‘k Zien van tel bereikt 250 jongeren in eerste jaar: “Fijn dat onze manier van werken aanslaat bij onze doelgroep”

Regiobreed‘k Zien van tel, een project waarbij jongeren tussen 18 en 30 jaar de kans krijgen om zich te ontwikkelen en begeleid worden, maakt na het eerste jaar een positieve balans op. “Het toont wel aan dat er nog veel jongeren nood helpen aan hulp of een duwtje in de rug”, zegt coördinator Haroun Karim Rajput.

In de zomer van 2021 startte het project ‘k Zien van tel op. Dat krijgt de ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds en is actief in 11 gemeenten: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. Het was de allereerste keer dat een multidisciplinair team onder één koepel aan de slag gaat met jongeren uit onze regio.

Op die manier wordt de expertise vanuit verschillende organisaties gebundeld en kunnen snel veel administratieve knelpunten verholpen worden. Daarenboven hoeft de jongere maar één hulpvraag te stellen bij één instantie.

250 aanmeldingen

Haroun: “Onze negen jongerencoaches gaan nadien mee in het pad dat de jongere aflegt en ze stimuleren hen richting activering en tewerkstelling. De laagdrempeligheid van ons project is een grote troef. We kregen 250 aanmeldingen waarvan er uiteindelijk 179 een traject opgestart hebben. 60 jongeren hebben zelf de weg gevonden en kwamen dus niet via een doorverwijzing of een andere hulpverlener bij ons terecht.”

Volledig scherm Coördinator Haroun Karim Rajput is een tevreden man. © Filip Vanden Berghe

De medewerkers vertrekken vanuit de leefwereld van de jongere en bouwen stap voor stap een vertrouwensrelatie op met hen. Zo is er het voorbeeld van een 19-jarig meisje uit Brugge dat al jaren met psychologische problemen worstelt. Het voorbije jaar legde ze dankzij ‘k Zien van tel een stevig parcours af via ziekenhuizen en instellingen. “Door het verleden was ik het vertrouwen in hulpverlening en mezelf verloren. De jongerencoach steunde mij in alle situaties en ze zocht samen met me naar een studentenjob en opleiding. We doen af en toe nog eens een wandeling en dan kan ik mijn gedachten kwijt.”

Van de 41 trajecten die ondertussen zijn beëindigd, bereikte 51 procent de doelstelling. Dat gaat van de opstart van een opleiding tot tewerkstelling, maatwerk of welzijn. “Het is fijn te merken dat onze manier van werken aanslaat bij onze doelgroep en het toont natuurlijk ook aan dat er nog veel jongeren nood helpen aan hulp of een duwtje in de rug”, zegt Haroun.

