Inja en Frederik blazen café Den Hut nieuw leven in

De vorige uitbater Sandy Van Kerschaver (50) koos voor een nieuwe uitdaging. Inja en Frederik waren al klant in Den Hut en zagen de overname meteen zitten. “We willen hier vooral het sfeeraspect behouden", zeggen ze. “Den Hut staat voor veel sociaal contact, een plek waar je nog eens kan babbelen, een balletje biljarten of darts spelen. Dat moet zo behouden blijven." Inja heeft al een pak horeca-ervaring, voor Frederik - die jaren in een bandencentrale werkte - is het allemaal nieuw. Maar het koppel, dat ook nog een gezin runt, heeft er veel zin in. Op maandag en dinsdag is Den Hut gesloten.