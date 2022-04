Inbrekers stelen hangertjes met as van Joske, het overleden dwergpoedeltje van Elise (38) en Bjorn (39): "We zijn er het hart van in”

Ardooie/Tielt Brandweer­fa­mi­lie getroffen door ongeval met lijnbus: “We nemen niemand iets kwalijk, kleine Niyah is nu het belangrijk­ste”

Niyah, een meisje van 21 maanden uit Ardooie, verkeert niet langer in levensgevaar nadat ze in Tielt werd aangereden door een lijnbus. “Haar toestand is stabiel, al wordt ze wel nog in een kunstmatige coma gehouden”, zegt haar opa, Johan Vandeputte. Hij was jarenlang brandweercommandant in Ardooie, en ook de ouders van kleine Niyah zijn brandweervrijwilligers. “We zijn wel wat leed gewoon maar dit is toch wel een ferme noot om te kraken.”

22 april