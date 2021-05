“Ik kamp met een seksprobleem”: twintiger pikt met smoesje jonge vrouwen op langs straat en misbruikt ze nadien in z'n wagen

Lievegem/Oostkamp/Beernem/KaprijkeHij vroeg hen de weg naar de visvijver, naar een fuif of naar de fitness. Elk smoesje was goed voor D.D. (25) uit Lievegem om jonge vrouwen in z'n wagen te lokken. In werkelijkheid reed hij met hen naar een afgelegen plaats om hen daar te misbruiken. D.D. maakte in 2017 en 2018 op die manier het Meetjesland en de streek rond Beernem onveilig. Anderhalf jaar later zou hij nog een vrouw betast hebben in haar woning in Oostkamp. Het parket vraagt de internering van de man, maar die verzet zich daartegen. “Ik heb geen geestesstoornis.”