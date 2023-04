"Ik ga je hoofd afsnijden": 8 maanden cel voor drugsverslaafde die politieman bedreigt

Een 26-jarige man uit Sint-Lambrechts-Woluwe heeft 8 maanden cel gekregen voor weerspannigheid, smaad, vernielingen en inbreuken op de wapenwet. N.B. was door z’n drugsverslaving opgenomen in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem, toen hij een politieman met de dood bedreigde.

Het verplegend personeel van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem riep op 10 januari dit jaar de hulp in van de politie. Ze hadden problemen met een agressieve patiënt die gedwongen was opgenomen voor z’n drugsverslaving. De man had onder meer een plank afgerukt met een deur en dreigde de verpleging aan te vallen. Bij aankomst van de politie was N.B. (26) uit Sint-Lambrechts-Woluwe al overmeesterd en vastgebonden in een isoleercel.

De politiemannen waren net de verklaringen van het verplegend personeel aan het opnemen, toen N.B. opnieuw door het lint ging. De twintiger had zich kunnen losmaken en ging als een wilde tekeer. Samen met de verpleging probeerde een politieman hem in bedwang te houden N.B. spuwde echter in het gezicht van de inspecteur en begon hem ook te bedreigen. “Ik ga je hoofd afsnijden” en “Ik ga je moeder vermoorden”, klonk het onder meer.

N.B. werd via de snelrechtprocedure voor de correctionele rechtbank gebracht. De man stond op het moment van de feiten onder voorwaarden door een eerder vonnis in Brussel en is intussen opnieuw aangehouden in een onderzoek naar diefstal. “Misschien is het in Brussel de gewoonte om zo tegen de politie te praten, maar hier is dat niet het geval”, sneerde procureur Lode Vandaele. N.B. bood op z’n proces z’n verontschuldigingen aan bij de politieman. Die stelde zich burgerlijke partij en kreeg 450 euro schadevergoeding toegekend.

