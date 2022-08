Huurwoningen ouder dan 50 jaar moeten conformiteitsattest hebben

Eind 2021 stemden meerderheidspartijen CD&V, Groen en Vooruit het N-VA-voorstel nog weg. De gemeenteraad zette in juni evenwel het licht echter alsnog op groen. De Woonwinkel zal nu een verordening uitwerken voor de gemeenten Beernem, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Die moet in de loop van 2023 klaar zijn. “Een conformiteitsattest is een officieel document dat aangeeft of een woning aan de minimale veiligheids- en kwaliteitsnormen voldoet. Wie een woning of appartement huurt, moet zeker zijn dat er geen vocht- of schimmelproblemen zijn of dat verwarming of sanitair ontbreekt”, verduidelijkt Gijs Degrande.