Hulp nodig bij betalen van online treinticket? Eén adres: het digipunt in Beernemse bibliotheek

LEVENSVER­HAAL. Gezin van schepen Hedwig verliest jongste zoon Pallieter in de Alpen: “Als er een nieuw werkwoord mag uitgevon­den worden voor ‘genieten door te delen’, laat het dan zijn naam dragen”

Verscheurd door verdriet en dankbaarheid probeert het kroostrijk gezin van de Wingense schepen Hedwig Kerckhove en zijn echtgenote Anne Van den Broeck het plotse overlijden te verwerken van Pallieter, de jongste zoon. De man, amper 29, stierf in Zwitserland, na een val tijdens een wandeling in de bergen. “We delen het verhaal van zijn leven, omdat Pallieter ook zo was. Hij dacht en handelde altijd in functie van anderen.”