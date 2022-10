Horeca in de Sint-Petruskerk en De Kringwinkel in de Heilige Maria Moeder Godskerk: dit zijn de toekomstmogelijkheden voor Beernemse kerken

“Het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van beide kerken is grondig gebeurd onder begeleiding van Kapittel”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Na het startmoment in de Sint-Amanduskerk op 16 november 2021 en vele gesprekken met verschillende partijen, waaronder de parochiegemeenschap, het kerkbestuur en het gemeentebestuur, waren er ook nog de inspraakavonden met onze inwoners. Kapittel heeft alle input verwerkt in een eindrapport en stelt dit nu graag aan ons voor.”

De Godskerk krijgt waarschijnlijk een toekomst waarbij sociale organisaties zijn betrokken. Het gaat onder meer om de Kringwinkel, de Kapstok, armoedeorganisaties, de voedselbank, sociale horeca en het repaircafé. “Het is nu de bedoeling om verkennende gesprekken te voeren zodat we kunnen nagaan welke sociale organisaties interesse tonen om de ruimte in de kerk uit te baten. Bij voorkeur werken hierbij meerdere partners samen zodat de uitbating van het sociaal-economisch project rendabel is", zegt Sypré.

Horeca in de kerk

Er is ook voor gekozen om een sacrale ruimte te behouden in de kerk. Voor de Sint-Petruskerk wordt gedacht aan horeca of buurtwinkel. Daarnaast wil men ook nog een sociale woonfunctie (assistentie-of kangoeroewoningen) toevoegen aan het toekomstbeeld. “Het ideale scenario is dat de kerk het middelpunt vormt van een nieuw woonproject en tegelijk het trefpunt blijft voor de volledige gemeenschap van Oostveld, waarbij de kerktoren en de middenbeuk kunnen dienen voor ontmoeting en horeca”, zegt Sypré.