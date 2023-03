Hier start de Ronde van Vlaanderen dit jaar écht

Voetbal Jupiler Pro League Jesper Daland (Cercle Brugge) vrijdag tegen leider Genk: “Tonen dat we beter kunnen dan in Anderlecht”

Als Cercle Brugge in de komende vijf speeldagen het ticket voor de Europe Play-Offs wil afdwingen, dan zal het beter voor de dag moeten komen dan afgelopen zondag in Anderlecht. Tegen de wellicht zwaarste rechstreekse concurrent was groen-zwart niet op de afspraak. Jesper Daland is er van overtuigd dat de Vereniging vrijdagavond een ander gelaat zal tonen. “In ons eigen stadion kunnen we altijd dat ietsje meer en dat willen we ook tegen Genk bewijzen”, zegt de Noorse verdediger.