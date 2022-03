Gemeenteraad kiest 95 inwoners die advies geven bij belangrijke beslissingen

Kortrijk/Brugge Hogeschool Vives helpt 16 Oekraïense studenten: “We krijgen hartver­scheu­ren­de berichten, we kunnen niet bij de pakken blijven neerzitten”

Er verblijven zestien Oekraïense jongeren in Brugge en Kortrijk, die er studeren aan de hogeschool Vives. “Wat een onvergetelijke ervaring moest zijn, is voor hen een nachtmerrie geworden. We bekijken momenteel opvangmogelijkheden. Om hen ook na hun voorziene terugkeer blijvend te ondersteunen, zonder dat ze in financiële moeilijkheden komen. Wie een gift doet, steunt rechtstreeks de studenten en hun families voor noodhulp en noodopvang”, klinkt het bij Vives.

12 maart