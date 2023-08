Gekantelde vrachtwagen met afval zorgt voor enorme hinder op E40 in Beernem

De vrachtwagen reed omstreeks 7.30 uur in de richting van de kust, toen hij even voor de afrit in Beernem de controle over z’n stuur verloor. Hij raakte van de snelweg af en kantelde uiteindelijk op z’n zij in een diepe sloot. De bestuurder kon op eigen kracht uit z’n cabine kruipen en raakte gelukkig niet gewond. De takelwerkzaamheden bleken echter geen sinecure. Volgens de federale wegpolitie reed de vrachtwagen immers ook een boom omver. Die knakte om en belandde op de truck, waardoor de takeling niet meteen kon starten.