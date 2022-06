Geen verspilling van grondwater bij bouw nieuw zwembad in Beernem: “Water gaat naar Kallemoeiebeek”

Rode beuken

Zo wordt de aannemer verplicht om het bemalingswater prioritair opnieuw in de grond te laten infiltreren via een put, bekken of gracht. Zo wordt de grondwatertafel opnieuw aangevuld. Indien dit niet mogelijk is, moet het bemalingswater afgeleid worden naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er gescheiden riolering aanwezig is, naar de regenwaterafvoer. “Met Farys, de bouwheer, zijn we afgesproken dat een deel van het bemalingswater terechtkomt in de Kallemoeiebeek om de rode beuken daar te vrijwaren van de droogte. In de beek zijn bufferkussens geplaatst om ervoor te zorgen dat het water maximaal in de grond kan infiltreren. Bovendien volgt een boomverzorger de toestand van de beuken op. Daarnaast is er een sleuf gegraven waar het bemalingswater gedeeltelijk kan infiltreren. Jammer genoeg kan het bemalingswater niet voor andere doeleinden gebruikt worden, omdat het sterk ijzerhoudend is. Het resterende bemalingswater wordt afgevoerd naar het kanaal Gent-Brugge, maar dat is vrij beperkt.”